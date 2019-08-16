انتقال كوتينيو إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة

البرازيلي فيليبي كوتينيو (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فييرمو أمور مدير العلاقات في برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، التوصل إلى «اتفاق مبدئي» لإعارة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وقال أمور لشبكة «موفيستار لا ليغا»: «نستطيع التأكيد بأنه لدينا اتفاق مبدئي لإعارة كوتينيو إلى بايرن وبالتالي يتعين علينا اتمام العملية» وفق «فرانس برس».

ولم يكن كوتينيو ضمن التشكيلة الرسمية لفريقه التي ستواجه أتلتيك بلباو، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020.

يذكر أن فيليبي كوتينيو صاحب الـ27 عاما انتقل الى برشلونة في يناير 2018 قادما من ليفربول الإنجليزي كأغلى لاعب في تاريخ برشلونة, وخاض مع البرسا 76 مباراة وسجل 21 هدفا.