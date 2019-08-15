سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي

أكدت جريدة «توتو سبورت» الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان يستعد لضم نجم اليوفي باولو ديبالا بديلاً لنجمه نيمار، الذي يريد المغادرة، حيث يتنافس برشلونة وريال مدريد على ضمه.

ووفقا لموقع «كوورة»، فإن اليوفي يتوقع أن يتحرك سان جيرمان بشكل جدي، للتعاقد مع ديبالا في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري.



وأشار موقع «كوورة» إلى أنه في حالة بيع سان جيرمان للبرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف، فإن الصفقة الأقرب لتعويضه هي ضم باولو ديبالا.

وأوضحت أن اليوفي مستعد للتفاوض مع سان جيرمان، ولا يمانع ترك باولو ديبالا خلال الميركاتو الجاري.

يذكر أن باولو ديبالا كان قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام هذا الصيف، لكن اللاعب رفض إتمام الصفقة في النهاية.