ليفربول يفوز بكأس السوبر الأوروبي

فاز فريق ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة لقدم، بعد فوزه على مواطنه تشيلسي «5-4» بركلات الترجيح، إثر انتهاء الزمن الأصلي والإضافي بالتعادل « 2-2» على ملعب فودافون بارك في مدينة اسطنبول التركية.

وافتتح فريق تشيلسي التسجيل عن طريق لاعبه أوليفييه جيرو في الدقيقة 36، واستطاع المهاجم السنغالي ونجم ليفربول ساديو ماني إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 48، حيث انتهى الوقت الأصلي بنتيجة التعادل «1-1».

ومع انطلاق الأشواط الإضافية عاد النجم السنغالي ساديو ماني ليمنح ليفربول التقدم، بينما نجح لاعب تشيلسي جورجينيو في تسجيل هدف التعادل ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي فازبها ليفربول بعدم نجح لاعبيه في تسجيل 5 ركلات مقابل 4 لتشيلسي بينما اخفق مهاجمه تامي أبراهام في تسجيل الركلة الأخيرة ليعلن فوز ليفربول بالكأس.