البافاري يفاوض برشلونة لضم النجم البرازيلي

كشفت تقارير صحفية إسبانية تفيد برغبة نادي بايرن ميونخ، في التعاقد مع نجم المنتخب البرازيلي وبرشلونة فيليب كوتينيو، خلال الميركاتو الصيفي.

ونقل موقع «كوورة» الشهير عن جريدة «موندو ديبورتيفو»، إن النادي البافاري، «استفسر من مسؤولي البارسا عن مدى إمكانية استعارة اللاعب لمدة موسم، تعويضًا لفشله في ضم ليروي ساني جناح مانشستر سيتي».

لكن جريدة «سبورت بيلد»، بددت هذه الشائعات؛ حيث أكدت عدم اهتمام بايرن ميونخ بضم الدولي البرازيلي في الوقت الراهن.



ولم يتقدم البايرن حتى الآن بعرض رسمي لضم كوتينيو، لكنه يهتم كثيرًا بضم زميله الفرنسي عثمان ديمبلي، بعدما وضعه النادي كخطة بديلة في وقت سابق، حال فشله في ضم ساني.



وتشير التقارير إلى تحول بايرن ميونخ نحو الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب إنتر ميلان، الذي وصل بالفعل إلى ألمانيا، وخضع للفحوصات الطبية في النادي البافاري، تمهيدًا لانضمامه للفريق.



ومن المتوقع انتقال بيريسيتش لصفوف البايرن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 4.5 مليون يورو، مع إمكانية ضمه بعقد دائم في نهاية الموسم مقابل 20 مليون يورو.