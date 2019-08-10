ريال مدريد يرفض الانسحاب من صفقة نيمار ويلوح بالذهب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 06:07 مساء
البرازيلي الدولي نيمار (أرشيفية : الإنترنت)

من جديد، عاد البرازيلي الدولي نيمار لساحة الجدل، بعد أن تحدثت تقارير صحافية إسبانية عن أن نادي ريال مدريد قدم عرضا ضخما لضم لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت جريدة «سبورت الإسبانية» أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، يعتزم دفع 40 مليون يورو سنوياً لنيمار في حال انضمامه لريال مدريد، وهو ما يفوق راتبه حاليا لدى النادي الباريسي حيث يتقاضى نحو 36 مليون يورو.

وتابعت الجريدة أنه في حال حدث ذلك، سيكون نيمار ثاني أعلى اللاعبين أجرا في العالم بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقا للجريدة الإسبانية التي عنونت للموضوع بـ«فلورنتينو يعتزم تغطية نيمار بالذهب» مشيرة إلى أن الريال يسعى إلى ضم نيمار خمسة مواسم.

وكانت الجريدة الإسبانية ذكرت قبل أيام قليلة أن ريال مدريد عرض على النادي الباريسي انتقال نيمار مقابل 120 مليون يورو، وشمل العرض الموافقة على انتقال الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب النادي الملكي، إلى النادي الفرنسي.

المهاجم البرازيلي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو 2022، قبل أن يعلن النادي الفرنسي خروج اللاعب من حساباته ليفتح باب جدل التفاوض بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة مجددا.

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