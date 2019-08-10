بالفيديو: «هاتريك» و«فار» ضمن خماسية السيتي في بداية الدفاع عن اللقب الإنجليزي

رحيم سترلينغ في إحدى هجماته أمام وست هام (ذا غارديان)

بدأ مانشستر سيتي الدفاع عن لقبه باكتساح نظيره وست هام يونايتد بخماسية نظيفة في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، اليوم السبت، كما شهد اللقاء الاستخدام الأول لتقنية الفيديو «فار».

ألغى الحكم هدفاً للسيتي في الدقيقة 53، وعاد الفار ليأخذ دوراً في المباراة، بعدما قرر حكم المباراة إعادة ضربة جزاء لسيرجيو أغويرو في الدقيقة 86، بعدما عاد لتقنية الفيديو التي أثبتت دخول لاعب وست هام ديكلان رايس منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة وهو من أبعد الكرة بعد تصدي حارس وست هام للكرة.

أحرز جابرييل جيسوس الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، وسجل سترلينغ الهدف الثاني في الدقيقة 51، وعاد سترلينغ الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 75، قبل أن يسجل سيرجيو أغويرو الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 86، واختتم سترلينغ أهداف اللقاء في الدقيقة 92، ليحرز أول هاتريك مع بداية الموسم الجديد.

وشهدت الدقيقة 25 من عمر اللقاء الهدف الأول للسيتي عن طريق جابرييل جيسوس الذي تلقى كرة عرضية من ووكر، الذي سبق مدافع وست هام، ليحولها المهاجم البرازيلي إلى شباك الحارس فابيانسكي، وأحرز رحيم سترلينغ الهدف الثاني للسيتي بعدما تلقى تمريرة رائعة من كيفين دي بروين الذي انفرد بالحارس ووضع الكرة في الشباك، وبعد دقيقتين عاد السيتي لإحراز الهدف الثالث عن طريق جابرييل جيسوس، ولكن تقنية الفيديو تدخلت لإلغاء الهدف بعد وجود حالة تسلل على سترلينغ الذي مرر الكرة لجيسوس.

وفي الدقيقة 73 من زمن اللقاء تألق الحارس البرازيلي إيدرسون بعدما تصدى لكرتين متتاليتين من لاعبي ويست هام وأبعد الخطورة عن مرمى السيتي، وعاد سترلينغ ليسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 75، بعدما تسلم تمريرة رائعة من محرز الذي لعب كرة خلف الدفاع، ليسدد الكرة ساقطة فوق الحارس لتدخل الشباك.

احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للسيتي في الدقيقة 83 بعد عرقلة رياض محرز داخل المنطقة، وقام أجويرو بتسديد ركلة الجزاء ولكن نجح حارس وست هام في التصدي لها، ولكن قرر الحكم إعادة ضربة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ليعود المهاجم الأرجنتيني لتسديد الكرة مرة أخرى ليعلن عن رابع أهداف فريقه، قبل أن يختتم سترلينغ أهداف فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي، بعد تمريرة رائعة من إيلكاي جوندوجان.