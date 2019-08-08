رونالدو وميسي وماني يتنافسون على جائزة أفضل مهاجم في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، الخميس، المرشحين لحصد جوائز الأفضل في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

ويتنافس على جائزة أفضل مهاجم في أوروبا النجوم كرستيانو رونالدو، وليونيل ميسي وساديو ماني.

بينما يتنافس على جائزة أفضل حارس في الموسم الماضي بدوري الأبطال، كل من البرازيلي أليسون (ليفربول)، الفرنسي هوجو لوريس (توتنهام) والألماني مارك أندريه تير شتيجين (برشلونة).

فيما يتنافس ثنائي ليفربول ترينت أرنولد وفيرجيل فان ديك، مع ماتياس دي ليخت المنتقل حديثا لليوفي، على لقب أفضل مدافع.

بينما الثلاثي جوردان هندرسون، فرينكي دي يونج وكريستيان إريكسن، فيتصارعون على جائزة أفضل لاعب خط وسط في الموسم.