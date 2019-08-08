نجم هجوم مانشستر يونايتد ينضم إلى إنتر ميلان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 07:08 مساء

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، الخميس، التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لخمسة أعوام من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة قدرت التقارير بأن قيمتها قد تبلغ 80 مليون يورو.

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني بأن «اللاعب البلجيكي الآتي من مانشستر يونايتد وقع عقدا مع نيراتزوي حتى 30 يونيو 2024، وذلك بعيد نشر حساب النادي الإيطالي على «تويتر» شريطا مصورا قصيرا يقول فيه الدولي البلجيكي «إنتر ليس أي كان، لذلك أنا هنا».

وكان فدريكو باستوريلو، ممثل اللاعب البلجيكي، قضى معظم يوم الأربعاء في محادثات مع ممثلي مانشستر يونايتد في لندن للتوصل إلى نهاية للقصة طويلة الأمد، وتوصل الجانبان إلى اتفاق في وقت مبكر من المساء.

وكان يونايتد يأمل في الحصول على مبلغ يصل إلى 97 مليون دولار مقابل روميلو لوكاكو، لكنه في النهاية اقتنع بقبول العرض الأخير، مع العلم أنه حصل على خدماته من إيفرتون العام 2017 مقابل 91 مليون دولار، فضلا عن 18 مليون دولار على شكل إضافات أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مثل هذا اليوم رحل عنا المناضل عمر فائق شنيب
ثقافة وفن
سامسونغ تكشف عن هاتفها الذكي «غالاكسي نوت 10»
علوم وتكنولوجيا
السفارة الأميركية في ليبيا تدعو جميع الأطراف إلى مضاعفة جهدها لحماية المدنيين
ليبيا
كييف تؤكد استهداف طائرة شحن أوكرانية بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
«البعثة الأممية» عن تصريحات «داخلية الموقتة» بشأن سرقيوة: لا تحمل تطمينات
ليبيا
مجلس الأمن يعلن دعمه «هدنة عيد» في ليبيا ويجدد الدعوة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المسماري يتهم حسن موسى بالهجوم على مرزق لـ«التشويش» على تقدمات الجيش في طرابلس»
ليبيا
«فرانس برس»: مقتل 42 مدنيًا جراء قصف جوي على مرزق
ليبيا
مطار معيتيقة بين نيران القذائف والتصعيد السياسي
ليبيا
وزير «داخلية الموقتة» يعلن آخر تطورات التحقيقات حول اختفاء النائب سهام سرقيوة
ليبيا
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إيطاليا تطمح لإعادة عز «الذهب الأحمر» باستخدام التقنية المائية