نجم هجوم مانشستر يونايتد ينضم إلى إنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، الخميس، التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لخمسة أعوام من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة قدرت التقارير بأن قيمتها قد تبلغ 80 مليون يورو.

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني بأن «اللاعب البلجيكي الآتي من مانشستر يونايتد وقع عقدا مع نيراتزوي حتى 30 يونيو 2024، وذلك بعيد نشر حساب النادي الإيطالي على «تويتر» شريطا مصورا قصيرا يقول فيه الدولي البلجيكي «إنتر ليس أي كان، لذلك أنا هنا».

وكان فدريكو باستوريلو، ممثل اللاعب البلجيكي، قضى معظم يوم الأربعاء في محادثات مع ممثلي مانشستر يونايتد في لندن للتوصل إلى نهاية للقصة طويلة الأمد، وتوصل الجانبان إلى اتفاق في وقت مبكر من المساء.

وكان يونايتد يأمل في الحصول على مبلغ يصل إلى 97 مليون دولار مقابل روميلو لوكاكو، لكنه في النهاية اقتنع بقبول العرض الأخير، مع العلم أنه حصل على خدماته من إيفرتون العام 2017 مقابل 91 مليون دولار، فضلا عن 18 مليون دولار على شكل إضافات أخرى.