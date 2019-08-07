رسميًّا.. الترجي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد

الترجي التونسي

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الأربعاء، الجدل حول نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، باعتبار الأخير خاسرًا في مباراة الإياب، ليمنح بالتالي الفريق التونسي الاحتفاظ باللقب.

ووفقًا لوكالة «فرانس برس»، فإن لجنة الانضباط قررت، إثر اجتماع عقدته اليوم «اعتبار نادي الوداد البيضاوي خاسرًا في إياب الدور النهائي»، ما يمنح اللقب للفريق التونسي نظرًا لأن مباراة الذهاب التي أُقيمت في الرباط انتهت بالتعادل (1-1).

وأثارت مباراة الإياب التي أُقيمت في أواخر مايو الماضي، جدلًا واسعًا، إذ شهدت انسحاب لاعبي الفريق المغربي من أرض الملعب احتجاجًا على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (في إيه آر).

وعلى الرغم من تسلم لاعبي الترجي الكأس في نهاية المباراة، عاد الاتحاد القاري بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة، في خطوة ألغتها محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أواخر يوليو الماضي.