نادي شالكه الألماني يوقف رئيسه بسبب تعليقات مسيئة للأفارقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 11:55 صباحا
كليمنس توينيس رئيس نادي شالكه الألماني. (بي بي سي)

أعلن نادي شالكه الألماني، توقيف رئيسه، كليمنس توينيس، لمدة ثلاثة أشهر بسبب تعليقات أدلى بها حول سكان القارة الأفريقية، واعتُبرت مسيئة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن إدارة الفريق رفضت الاستجابة للمطالبات بإقالته، مشددة على أن التصريحات وإن كانت تخالف الحظر المفروض على التفرقة، إلا أنه ليس هناك ما يدعم الزعم بأنها عنصرية.

وكان توينيس قد تعرض للكثير من الانتقادات في الشهر الماضي عندما ألمح إلى ضرورة بناء المزيد من محطات الطاقة الكهربائية في أفريقيا لتقليل رقعة الظلام التي تشهد علاقات جنسية لسكان القارة تفضي إلى إنجاب أطفال.

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