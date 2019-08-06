رسميًا.. واين روني لاعبًا ومدربًا لنادي ديربي كاونتي الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 07:16 مساء

نادي ديربي كاونتي الإنجليزي يعلن التعاقد مع المهاجم الإنجليزي واين روني كلاعب ومدرب لمدة 18 شهرًا.

ووفقًا للحساب الرسمي لنادي ديربي كاونتي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سيبدأ تعاقد روني مع النادي منذ شهر يناير المقبل، بعقد يمتد إلى صيف 2021، مع خيار التجديد لعام آخر.

وقال ديربي كاونتي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب»- إن روني سينضم إلى كتيبة الإدارة الفنية في الفريق بقيادة المدرب الهولندى الجديد فيليب كوكو، كمدرب مساعد، ويواصل اعتماد أوراقه التدريبية، استعدادًا للمرحلة المقبلة في حياته.

وأشاد المدير الفني لفريق ديربي، بالصفقة قائلًا: «روني لاعب موهوب إنه من الطراز الرفيع.. مسيرته تتحدث عن نفسها.. أن يكون لدينا في الفريق لاعب بمثل هذه القدرات والتاريخ، هذا أمر رائع».

من جانبه كشف روني، في تصريحات عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة: «أنا متحمس جدًا للتجربة الجديدة.. أتطلع إلى الانضمام إلى كتيبة فيلب كوكو التدريبية.. أنا متأكد أنني أستطيع تقديم المساعدة بشكل كبير».

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