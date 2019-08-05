مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع المدافع هاري ماغواير لستة أعوام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 03:21 مساء
مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع المدافع هاري ماغواير (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعاقده مع مدافع ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا هاري ماغواير، في صفقة قدرت التقارير الصحافية قيمتها بـ80 مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار)، ما يجعل منه أغلى مدافع في العالم.

وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني «يعرب مانشستر يونايتد عن سعادته لتأكيد الحصول على توقيع هاري ماغوير من ليستر سيتي»، موضحا أنه وقع «عقدا لمدة ستة أعوام مع خيار تمديده لسنة إضافية»، وفق وكالة «فرانس برس».

أما ماغواير (26 عاما) فقال «عندما يطرق مانشستر يونايتد بابك، فهذه فرصة مدهشة».

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