زيدان يوجه رسالة لجماهير الميرنغي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 12:03 صباحا
المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، رسالة لجماهير الفريق الملكي، عقب خسارة الفريق مساء الثلاثاء من توتنهام الإنجليزي في بطولة «أودي» الودية.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحفي: «لا يجب أن نكون قلقين، أنا دائمًا إيجابي، أعلم أن الأمر معقد لأننا واجهنا للتو موسمًا صعبًا، وأن الأمور بدأت صعبة»، وفقًا، لجريدة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية.

وأضاف: «النتائج ليست في صالحنا حتى الآن، لكنني أثق في فريقي، وأنا سعيد للغاية باللاعبين، لدينا فريق رائع، لكن لا يزال يتعين علينا الفوز في مباراة لكسب الثقة».

وتابع قائلاً: «بالطبع، حتى 31 أغسطس المقبل، كل شيء يمكن أن يتغير، ليس فقط في الريال، لكن أيضًا في الفرق الأخرى».

وفقد ريال مدريد لقاءه مساء الثلاثاء أمام توتنهام الإنجليزي بنتيجة «0-1»، سجله الهداف هاري كين، في المبارة التي أُقيمت بملعب «أليانز أرينا» بمدينة ميونخ الألمانية.  

يذكر أن فريق ريال مدريد تعرض لخسارة مذلة أمام غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة «3-7» خلال بطولة كأس الأبطال الودية التي أُقيمت بالولايات المتحدة، السبت الماضي.

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