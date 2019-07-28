محمد صلاح يكتب رسالة لمنتخب اليد المصري بعد برونزية العالم

منتخب مصر للناشئين بعد تخقيقه برونزية مونديال اليد 28 يوليو 2019 (الإنترنت)

وجه محمد صلاح، نجم مصر وليفربول، اليوم، رسالة إلى لاعبي منتخب الشباب المصري لكرة اليد، بعد حصولهم على الميدالية البرونزية في كأس العالم بإسبانيا.

وكتب صلاح عبر «تويتر»: «ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد، إنجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية، بالتوفيق دائما».

وأحرز الفراعنة برونزية مونديال (تحت 21 عاما)، بعد التغلب على البرتغال (37-27)، اليوم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان صلاح حصل على إجازة قصيرة، قبل الانضمام لتدريبات ليفربول، بعدما ودع مع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من دور الستة عشر على يد جنوب إفريقيا.

وقدم صلاح اعتذارا للجماهير من قبل، بسبب الخروج المبكر من البطولة القارية.

