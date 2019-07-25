السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 09:42 مساء
فريق يوفنتوس توج بكأس السوبر الإيطالي بالسعودية (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي «سيريا أي» أن السعودية ستستضيف مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو.

وستحتضن السعودية نهائي كأس السوبر الإيطالي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استضافت جدة مباراة السوبر الموسم الماضي، بين يوفنتوس وميلان.

وقال المدير التنفيذي للدوري، لويجي دي سييرفو: «لدينا عقد مع السعودية لإقامة 3 نسخ من كأس السوبر هناك»، مما يعني أن بطولة الموسم المقبل ستستضيفها السعودية مجددا»، وفقا لـ«سكاي سبورت».

ومن المقرر أن تقام المباراة في منتصف الموسم، بين بطل الدوري، يوفنتوس، وبطل الكأس، لاتسيو، وفق ما ذكر موقع «فوتبول إيطاليا».

وشهدت مباراة كأس السوبر للموسم الماضي، والتي أقيمت على استاد الجوهرة في جدة مطلع العام الجاري، إقبالا جماهيريا كبيرا، تجاوز الـ60 ألف متفرج.

وعلى خطى إيطاليا، قررت إسبانيا إقامة «بطولة كأس السوبر» مطلع العام المقبل في الهند، بينما قررت فرنسا إقامة مباراة كأس السوبر في الصين.
 

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