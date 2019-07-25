مصر في قبل نهائي مونديال اليد أمام فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 09:05 مساء

نجح منتخب مصر لكرة اليد، في بلوغ نصف نهائي بطولة العالم للشباب، المقامة حاليا في إسبانيا، بعد الفوز 29-27، على نظيره النرويجي في دور الثمانية، ليلتقي في نصف النهائي مع نظيره الفرنسي.

وحصل شهاب عبد الله، لاعب منتخب مصر على جائزة رجل المباراة، بعدما ساهم بشكل كبير في فوز الفراعنة.

ويعد شهاب عبد الله، خامس لاعبي منتخب مصر الذين حصلوا حتى الآن على جائزة رجل المباراة، خلال مشوار الفراعنة في البطولة.

يشار إلى أن المنتخب المصري بلغ دور الـ16، بعدما تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، عقب تحقيقه العلامة الكاملة بعد الفوز على منتخبات أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا.

ويشارك المنتخب المصري في المونديال، بصفته حامل لقب بطولة أفريقيا للشباب النسخة الأخيرة، التي أقيمت في المغرب خلال العام الماضي، بعدما تغلب على نظيره التونسي في المباراة النهائية.
 

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