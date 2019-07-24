الأهلي يحسم الدوري المصري والزمالك يكتفي بالوصيف

فريق الأهلي المصري يسجدون لله شكرا بعد تتويجهم بالدوري الممتاز 34 يوليو 2019 (الإنترنت)

حسم الأهلي بطولة الدوري الممتاز، بفوزه اليوم على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، بفارق خمس نقاط عن منافسه النقليدي فريق الزمالك، الذي فاز اليوم على الاسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف.

تقدم الأهلي بهدف التونسي علي معلول في الدقيقة 26 وأحرز حسين الشحات ثنائية في الدقيقتين 63 و71 من عمر اللقاء وأحرز التونسي سيف الجزيري هدفاً للمقاولون في الدقيقة 90+1 ليرفع الفريق .

ورفع الأهلي رصيده في التتويج بدرع الدوري المصري إلى 41 درعًا، فيما أصبح مجموع بطولاته 136 بطولة منذ أن تأسس النادي عام 1907م.

ويتبقى للأهلي مباراة «القمة» أمام الزمالك، المقرر لها في ختام المسابقة يوم الأحد المقبل.

وجاءت تشكيلة الأهلي لمباراة المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – وليد سليمان.

الهجوم: رمضان صبحي – حسين الشحات – المغربي وليد أزارو.

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس علي لطفي ومروان محسن وصالح جمعة وأحمد فتحي وحسام عاشور والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو.

