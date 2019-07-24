30 مليون متابع لمحمد صلاح تضعه في قائمة «أغنياء الإنستغرام»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 09:29 مساء

حل النجم المصري محمد صلاح بالمركز 26، في قائمة أكثر الشخصيات تأثيرًا على تطبيق إ«نستغرام»، وهو واحد من اسمين عربيين في قائمة الـ100.

ويملك النجم المصري أكثر من 30.4 مليون متابع على إ«نستغرام»، مما يعني أن المنشور الدعائي الواحد على حساب اللاعب سيدخل له 165 ألف دولار.

ونشر موقع «Hopper HQ» قائمة «أغنياء الإنستغرام» السنوية، والتي ترصد أغنى الحسابات على التطبيق الشهير، مستندة إلى عدد المتابعين، حسبما ذكر موقع جريدة «آس» وعنها «سكاي سبورت».

وحل صلاح في المرتبة 26 في قائمة جميع النجوم، لكنه جاء بالمركز 12 بين الرياضيين، خلف المقاتل الأيرلندي كونور مكغريغور.

وتضع القائمة خانة خاصة «لقيمة المنشور»، وتعني تكلفة المنشور الدعائي الواحد على حساب النجوم.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الأول بين الرياضيين، حيث يكلف المنشور على حسابه مبلغ 975 ألف دولار.

وحلّ البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، ثانيًا في قائمة الرياضيين، إذ يتقاضى نحو 722 ألف دولار عن كل صورة دعائية على حسابه، ثم جاء نجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي يتقاضى نحو 648 ألف دولار مقابل كل صورة على «إنستغرام».

وضمت القائمة شخصية عربية أخرى، وهي خبيرة التجميل هدى قطان، التي حلت بالمركز 31، ويكلف المنشور في حسابها أكثر من 91 ألف دولار.
 

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