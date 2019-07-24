تعرف على مواعيد انطلاق دوريات أوروبا الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 07:12 مساء
صورة تجمع شعارات الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (أرشيفية: الإنترنت)

تفصلنا أسابيع قليلة عن ضربة البداية للدوريات الأوروبية الكبرى، و«بوابة الوسط» تستعرض  مواعيد انطلاق البطولات المنتظرة في أوروبا؟

وسيكون الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي للدرجة الأولى، أول المنطلقين بين الدوريات الخمس الكبرى، بعد أسبوع من بداية أغسطس، وفقًا لـ«سكاي سبورت»، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

إنجلترا
سيفتتح الدوري الإنجليزي الممتاز موسمه الجديد بمواجهة ليفربول ونوريتش سيتي، مساء الجمعة 9 أغسطس المقبل، وستسبقه بخمسة أيام مواجهة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي.

إسبانيا
الليغا الإسبانية تنطلق يوم 16 أغسطس المقبل، بمواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو، بينما ستلعب بطولة كأس السوبر في  8 يناير 2020، في الهند، وسيشارك بها 4 أندية، وهي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

ألمانيا
مثل الدوري الإسباني، ستنطلق بطولة «بوندسليغا» يوم 16 أغسطس المقبل، بمواجهة حامل اللقب بايرن ميونيخ وفريق العاصمة، هيرتا برلين، وستسبقها بأسبوعين مواجهة كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، يوم السبت 3 أغسطس

إيطاليا
كعادته كل موسم، سيتأخر موعد انطلاق «السيريا آ» حتى نهاية أغسطس، حيث سينطلق في 24 أغسطس، بينما ستقام مباراة كأس السوبر في السعودية، وستجمع يوفنتوس ولاتسيو، منتصف الموسم، بينما كأس السوبر غير محدد

فرنسا
الدوري الفرنسي سينطلق مبكرًا مثل الإنجليزي، يوم 9 أغسطس المقبل، وسيجمع لقاء الافتتاح ليون بموناكو، بينما ستقام كأس السوبر في 3 أغسطس في الصين، وستجمع رين وباريس سان جيرمان.

دوري أبطال أوروبا والسوبر
دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا سينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل، بينما سيقام نهائي كأس السوبر الأوروبي في 14 أغسطس بإسطنبول، يوم 14 أغسطس، وسيجمع الإنجليزيين، ليفربول وتشلسي.

 

 

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