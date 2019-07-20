حارس نادي الاتفاق السعودي يفوز بلقب أفضل حارس في أمم أفريقيا

فاز حارس منتخب الجزائر ونادي الاتفاق السعودي، رايس مبولحي، على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كما منحت شركة توتال الراعية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، جائزة «رجل المبارة» إلى الحارس رايس مبولحي.

وتوج منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ، على ملعب القاهرة الدولي.

فاز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه على نظيره السنغالي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة، بستاد القاهرة الدولي.

وسجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، ويعد اللقب هو الثاني للمنتخب الجزائري بعد تتويجه باللقب الأول عام 1990.