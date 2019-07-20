مفاجأة بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 12:31 صباحا

فجرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، مفاجأة مدوية بإعلانها فوز لاعب منتخب الجزائر، إسماعيل بن ناصر، بجائزة أفضل لاعب بالبطولة.

وكان الكثير من المتابعين يتوقعون فوز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي رياض محرز، أوساديو ماني نجم المنتخب السنغالي وليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب.

وساهم بن ناصر مع منتخب بلاده في تحقيق الفوز بجميع المباريات التي خاضها محاربو الصحراء في هذه النسخة من الكان، والفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بهدف نظيف، والتتويج بكأس البطولة.

وسجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، ويعد اللقب هو الثاني للمنتخب الجزائري بعد تتويجه باللقب الأول عام 1990.

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