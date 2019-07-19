نجم تشانغتشون الصيني يفوز بجائزة هداف أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 11:53 مساء

فاز نجم نادي تشانغتشون الصيني، ومنتخب نيجيريا، أوديون إيجالو، بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر.

وأحرز إيجالو، 5 أهداف في صدارة الهدافين، وجاء خلفه رياض محرز، وآدم أوناس، ثنائي منتخب الجزائر، بجانب ساديو ماني، نجم السنغال، برصيد 3 أهداف لكل منهم.

وفاز المنتخب النيجيري بالمركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية، بعد تفوقه على المنتخب التونسي بهدف سجله أودوين إيجالو في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء ليحقق المركز الثالث للمرة الثامنة على مدار مشاركاته في الكان، بينما حقق المنتخب التونسي المركز الرابع لتكون المرة الثالثة في تاريخه.

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