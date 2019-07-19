الجزائر تفوز بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

فاز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه على نظيره السنغالي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة، بستاد القاهرة الدولي.

وسجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، ويعد اللقب هو الثاني للمنتخب الجزائري بعد تتويجه باللقب الأول عام 1990.

ودخل المدرب الجزائري جمال بلماضي المبارة برايس مبلوحي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: (مهدي زيفاني، عيسى ميندي، جمال الدين بلعمري)، وفي خط الوسط: (إسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة ورامي بن سبعيني،يوسف بلايلي)، وفي الهجوم (بغداد بونجاح، سفيان فيجولي، رياض محرز).

بينما دخل المنتخب السنغالي بتشكيلة ضمت ألفريد جوميز لحراسة المرمى، وفي خط الدفاع: (لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتيه، يوسف سابالي)، وخط الوسط: (بابا ندياي، إدريسا جايي، هنري سايفت) ، وخط الهجوم: (إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج).