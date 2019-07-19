الشوط الأول: الجزائر تتقدم على السنغال بهدف بغداد بونجاح

انتهى الشوط الأول من مباراة الجزائر أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 بالعاصمة المصرية القاهرة، بتقدم المنتخب الجزائري بهدف سجله المهاجم بغداد بو نجاح، في الدقيقة الثانية من اللقاء.

ودخل المدرب الجزائري جمال بلماضي المبارة برايس مبلوحي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: (مهدي زيفاني، عيسى ميندي، جمال الدين بلعمري)، وفي خط الوسط: (إسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة ورامي بن سبعيني،يوسف بلايلي)، وفي الهجوم (بغداد بونجاح، سفيان فيجولي، رياض محرز).

بينما دخل المنتخب السنغالي بتشكيلة ضمت ألفريد جوميز لحراسة المرمى، وفي خط الدفاع: (لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتيه، يوسف سابالي)، وخط الوسط: (بابا ندياي، إدريسا جايي، هنري سايفت) ، وخط الهجوم: (إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج).