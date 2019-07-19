سيسيه وبلماضي يعلنان التشكلية الرسمية للمبارة النهائية لكأس أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 08:58 مساء

أعلن مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي،ونظيره في المنتخب السنغالي، أليو سيسيه، تشكيلهما لمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وجاء في حراسة مرمى المنتخب السنغالي: ألفريد جوميز، وخط الدفاع: (لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتيه، يوسف سابالي)، وخط الوسط: (بابا ندياي، إدريسا جايي، هنري سايفت) ، وخط الهجوم: (إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج)، وفقًا لموقع «كوورة».

فيما جاء في حراسة منتخب الجزائر: رايس مبلوحي، وفي خط الدفاع: (مهدي زيفاني، عيسى ميندي، جمال الدين بلعمري)، وفي خط الوسط: (إسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة ورامي بن سبعيني)، وفي الهجوم (يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن سرقيوة
ليبيا
بالفيديو: وزارة الحكم المحلي تنظم ورشة عمل حول نقل الاختصاصات إلى البلديات
ليبيا
«سماسرة الحرب» استغلوا أزمة النازحين.. وضاعفوا الإيجارات!
ليبيا
في العدد 191: البيان السداسي ومغزى الدعوة لـ«حكومة وحدة وطنية»
ليبيا
قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 تضع المنتخب الليبي في مواجهة جديدة مع تونس
رياضة محلية
تعويضات عائلة حنا: وفد ليبي يغادر القاهرة دون اتفاق على إجراءات محددة
ليبيا
القمر جسم فلكي ألهب مخيلة الإنسان على مدى قرون
منوعات
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل سعد فرج بن عمران
ثقافة وفن
منبر المرأة الليبية للسلام يستذكر اغتيال فريحة البركاوي
ليبيا
«مراسلون بلا حدود» تدعو «الموقتة» إلى احترام حق المواطنين في الإعلام بعد منعها ...
ليبيا
«النهر الصناعي»: اقتحام حقول الآبار وقطع الكهرباء وإيقاف ضخ المياه
ليبيا
بريطانيا تتسلم شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017 من ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصحة العالمية تحذر من السكر في طعام الأطفال