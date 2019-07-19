سيسيه وبلماضي يعلنان التشكلية الرسمية للمبارة النهائية لكأس أفريقيا

أعلن مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي،ونظيره في المنتخب السنغالي، أليو سيسيه، تشكيلهما لمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وجاء في حراسة مرمى المنتخب السنغالي: ألفريد جوميز، وخط الدفاع: (لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتيه، يوسف سابالي)، وخط الوسط: (بابا ندياي، إدريسا جايي، هنري سايفت) ، وخط الهجوم: (إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج)، وفقًا لموقع «كوورة».

فيما جاء في حراسة منتخب الجزائر: رايس مبلوحي، وفي خط الدفاع: (مهدي زيفاني، عيسى ميندي، جمال الدين بلعمري)، وفي خط الوسط: (إسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة ورامي بن سبعيني)، وفي الهجوم (يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز).