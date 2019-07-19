حامي عرين السنغال يغيب عن نهائي أمم أفريقيا

حارس منتخب السنغال إدواردو ميندي يصد الكرة خلال مبارة الدور الأول أمام الجزائر. (أرشيفية: الإنترنت)

يغيب حارس منتخب السنغال، إدواردو ميندي، عن المبارة النهائية، لكأس أمم أفريقيا، التي تجمع منتخبه مع نظيره الجزائري، رغم توقع جاهزيته للعودة والمشاركة في النهائي.

وأكد موقع «كوورة» الجمعة غياب الحارس السنغالي الذي يلعب لنادي ستاد ريمس الفرنسي بسبب الإصابة حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها حارس المرمي عدم تماثله للشفاء لكسر في إصبعه خلال مشاركته في مباراة كينيا بالدور الأول.

كما سيغيب عن المنتخب السنغالي المدافع كاليدو كوليبالي بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السنغالي سيسيه المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ألفريد جوميز

الدفاع: لامين جاساما - ساليف ساني - شيخو كوياتيه - يوسف سبالي

الوسط: هنري سافيه - ألفريد نداي - إدريسا جايي

الهجوم: ساديو ماني - كريبين دياتا (إسماعيلا سار) - مباي نيانج