الاتحاد الأفريقي يغير حكم المباراة النهائية بشكل مفاجئ

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 06:06 مساء
الحكم الكاميروني أليوم نيانت. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تغيير حكم مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا، التي ستنطلق بعد ساعات على أستاد القاهرة الدولي.

وسيدير اللقاء الكاميروني أليوم نيانت بدلًا من الجنوب أفريقي فيكتور غوميز، حسب الموقع الرسمي للبطولة.

وسيعاونه كل من مواطنيه إيفارست مينكواندي وألفيس نجيجو ومعهما المساعد الثالث السوداني وليد علي والحكم الرابع البنيني إيريك كاستان.

وكان الكاف أعلن الأربعاء، تعيين فيكتور غوميز لإدارة النهائي، قبل أن يعلن تعديل طاقم الحكام وأخطر لجان البطولة بهذا التعديل قبل يوم من المباراة النهائية.

ولم يذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سبب قراره المفاجئ في تغيير حكم المباراة النهائية المرتقبة، بين الجزائر والسنغال.

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