المدرب الوطني يهزم الأجنبي برسالة ليبية

انتصر المدرب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية رقم «32» المقامة في مصر، بعد أن وصل إلى النهائي المقرر إقامته اليوم الجمعة، منتخبا الجزائر والسنغال، بمساعدة المدرب الوطني، أليو سيسيه مع «أسود التيرانغا»، وجمال بلماضي مع «محاربو الصحراء»، لتثبت البطولة عمليا التفوق على المدرب الأجنبي، وهو ما تعيشه كرة القدم الليبية، حيث زاد المدرب الأجنبي من معاناة كرة القدم الليبية في الآونة الأخيرة، بعد أن تسبب التعاقد مع المدير الفني البلجيكي - الجزائري الأصل، عادل عمروش، في أزمات كبيرة مع المنتخب الوطني الأول واتحاد الكرة ومن ثم توريط رئيسه، الدكتور جمال الجعفري، في مشاكل انتهت بإبعاده موقتا عن منصبه لحين فصل الأمر مع الجمعية العمومية، ومن بعده المصري إيهاب جلال مع الأهلي طرابلس، ومواطنه محمد عودة مع الأهلي بنغازي، وكذلك الجزائري عبد الحق بن شيخة مع الاتحاد، بينما قاد النصر المدرب الوطني فوزي العيساوي، حيث خرجت الأندية الليبية الأربعة من منافسات دور الـ 32 في دوري الأبطال والكونفدرالية.

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كشف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، تحركات عمروش، وأكد الشلماني أن عمروش قام برفع قضية جديدة ضد اتحاد الكرة الليبي، مطالبا بـ300 ألف يورو على خلفية انتهاء مهمته مع «فرسان المتوسط»، وجاء انفصال عمروش المفاجئ عن تدريب المنتخب الليبي بعد ستة أشهر من توليه المسؤولية الفنية، الأمر الذي ترتب عليه تبادل للاتهامات بينه وبين الاتحاد الليبي، ومن جانبه قال الشلماني في تصريحات تلفزيونية سابقة إلى قناة «النبأ»، إن الاتحاد الليبي بصدد جمع المستندات والأوراق لوضعها أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرفض شكوى المدرب الجزائري عادل عمروش بدفع هذه القيمة المالية في ظل وضع مالي صعب يعيشه اتحاد الكرة، فضلا عن أن عمروش هو من بادر بالرحيل وليس العكس، كما سبقه المدرب الإسباني خافيير كلمنتي برفع قضية سابقة ضد الاتحاد الليبي منذ عام وفاز بها، وتم تعويضه بقيمة مليون يورو.

وترك عمروش «فرسان المتوسط» في موقف صعب قبل مواجهة نيجيريا في تصفيات أفريقيا، وسط تبادل للاتهامات بينه وبين مسؤولي الكرة في ليبيا، حيث فسر رحيله بعدم الحصول على مستحقاته المالية طوال فترة عمله خلال الستة أشهر الماضية، مؤكدا عدم ترك حقوقه بالشكوى في هذا الخصوص، فضلا عن بعض المشاكل الإدارية مع معاونه عمر المريمي، وبعض اللاعبين، بينما أوضح الاتحاد العام أن المدرب الجزائري، لم يلتزم ببنود التعاقد معه ومنها إخلاله بجلب مساعديه الجزائريين لمعسكر تونس وعلى نفقته حسب العقد المبرم معه، بالإضافة إلى عدم التزامه بالتواجد في ليبيا حسب الاتفاق، وغيابه المتكرر دون أية مبررات تذكر، كما سبق وأدلى عمروش بتصريحات تسببت في احتجاج الاتحاد النيجيري لكرة القدم، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الأولى بالتصفيات أمام جنوب أفريقيا إن النيجيريين يتعاملون بـ«الجوجو والسحر»، على حد تعبيره، وهو ما صاحبه استياء كبير من الاتحاد النيجيري لكرة القدم الذي احتج رسميا على هذه التصريحات.

وأكدت الشواهد أن عمروش «رجل صدامات»، حيث افتعل أكثر من أزمة في زمن قياسي، فعلى الرغم من التعاقد معه في مايو 2018، ورحيله بشكل مفاجئ، إلا أنه ترك وراءه خلافات عديدة آخرها كان مع لاعبيه ومعاونه عمر المريمي واتحاد الكرة نفسه برئاسة جمال الجعفري، وسبق الصدام الأخير الذي رحل على أثره عمروش، صدامات أخرى خلال الأشهر الأربعة التي تولى فيها مسؤولية تدريب «فرسان المتوسط»، أبرزها تصدره مشهد الخلاف الأخير بين لاعبي «الأهلي طرابلس»، الحارس محمد نشنوش والمهاجم أنيس سلتو من جهة، واتحاد الكرة من جهة أخرى، قبل مباراة جنوب أفريقيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم، مشددا على استبعاد أي لاعب يتخلف عن الحضور ليتم حرمانه من اللعب مع المنتخب الوطني طيلة فترة تواجده على رأس الجهاز الفني، قبل أن يحل اتحاد الكرة الأزمة ويضم اللاعبين في هدوء، بعيدا عن تشدد عمروش.

أيضا هاجم عمروش كبار اللاعبين السابقين الليبيين غير الراضين عن اختياراته، بعد أن انتقد نائب رئيس نادي الوحدة السابق، عبد العظيم الشرع واللاعب الأسبق بالفريق، الاختيارات متسائلا فى منشور عبر صفحته الشخصية: هل المدرب عادل عمروش هو من اختار اللاعبين.. أم أن هناك «عمروش» آخر، حسب وصفه، هو من اختار التشكيلة الجديدة المقبلة على المشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019؟، ليتحول عمروش إلى موضع تساؤلات كثيرة بعد أن جاءت الإقالات الكثيرة له بسبب سوء النتائج سواء في كينيا أو بوروندي أو غينيا الاستوائية، فضلا عن تواضع التجارب في بلاد أفريقيا غير المتقدمة كرويا.

من جانبه اعتبر لاعب رفيق السابق، حسين الجورني، وأحد وجوه الكرة الليبية المعروفة في نهاية الثمانينات والتسعينات أن شكوى المدرب الجزائري السابق عادل عمروش ضد اتحاد الكرة فضيحة كروية ويجب معاقبة المسؤول عنها ومعرفة كيف تمت الصفقة، وعلى أي أساس تم التعاقد معه لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم.

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وقال الجورني في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «إنها مسرحية جديدة لم تعد تتحملها الجماهير الرياضية التي تعرف كل شيء، وعلى المسؤولين تقديم الحقائق التي أوصلت القضية لرفع شكوى ضد الاتحاد الليبي، حيث يطالب عمروش براتب عام كامل». وتسود حالة من الاستياء داخل الوسط الرياضي بعد تكرار شكاوى المدربين الأجانب خلال السنوات الأخيرة ضد اتحاد الكرة ودفع غرامات ومبالغ كبيرة كان أولى أن تستفيد منها الكرة الليبية.

أما رئيس نادي الهلال السابق والمراقب بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، علي إفتيتية، فاعتبر أن مشاركة المنتخب الليبي في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين (الشان) مهمة، حيث يرفض الدعوات التي تطلق لعدم المشاركة بعد عدم الترشح لبطولة أمم أفريقيا في مصر (كان) 2019، وقال إفتيتية في تصريح خاص إلى جريدة «الوسط» إنه ينصح بربط عقود المدربين بالإنجازات، ووضع ذلك ضمن شروط التعاقد، وفي حالة الخروج من التصفيات مثلا يمكن الاستفادة من المدرب في عمل آخر ضمن منافسات أخرى، وأضاف أنه ينصح بذلك عند التعاقد مع أي مدرب في المستقبل للمنتخب الليبي، وذلك على خلفية شكوى المدرب الجزائري عادل عمروش التي تقدم بها لـ«فيفا» ضد اتحاد الكرة الليبي، ومن سبقه من المدربين الأجانب سواء البرازيلي باكيتا أو الإسباني خافيير كلمنتي.