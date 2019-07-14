أمم أفريقيا 2019: محرز يقود «محاربو الصحراء» إلى النهائي بهدف قاتل في نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 10:57 مساء
لحظة إحراز محرز لهدفه القاتل في الوقت بدل الضائع. (موقع قناة العربية)

قاد كابتن المنتخب الجزائري الملقب بـ«محاربو الجزائر»، رياض محرز، بلاده بعد هدف قاتل بالوقت الإضافي في شباك نيجيريا ليفوز «الخُضر» بهدفين مقابل هدف.

وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول لصالحه بهدف من نيران صديقة، حيث حاول وليام إيكونغ إبعاد التمريرة العرضية التي لعبها رياض محرز قبل أن تصل الكرة لبغداد بونجاح، لكنه حولها إلى داخل مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل أوديون إيغالو هدف التعادل لنيجيريا من ضربة جزاء في الدقيقة 73، لكن رياض محرز سجل هدف الفوز والتأهل للنهائي من ضربة حرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يخوض فيها المنتخب الجزائري نهائي البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة 1980 بنيجيريا وخسر صفر - 3 أمام أصحاب الأرض، كما فاز في المرة الثانية على المنتخب النيجيري 1 - صفر وذلك في نهائي نسخة 1990 بالجزائر ليكون اللقب الوحيد للمنتخب الجزائري في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الجزائري (الخُضر) في المباراة النهائية للبطولة يوم الجمعة المقبل مع نظيره السنغالي الذي تغلب على المنتخب التونسي 1 - صفر في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة في وقت سابق.

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