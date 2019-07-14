ديوكوفيتش يحرم فيدرر من إنجاز تاريخي ويحتفظ ببطولة ويمبلدون للتنس

لحظة تسلم ديوكوفيتش بكأس بطولة ويمبلدون. (الإنترنت)

احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا، بلقب بطولة ويمبلدون، حارما السويسري روجيه فيدرر الثاني من إنجاز أن يصبح أكبر بطل في تاريخ الغراند سلام، وذلك بالفوز عليه الأحد بعد النهائي الأطول في تاريخ البطولة الإنكليزية 7-6 (7-5) و1-6 و7-6 (7-4) و4-6 و13-12 (7-3).

ورفع ديوكوفيتش رصيده إلى 5 ألقاب في البطولة الإنكليزية و16 في الغراند سلام بعدما أنقذ فرصتين في المجموعة الخامسة الحاسمة كانتا كفيلتين بجعل فيدرر الذي يحتفل في سبتمبر بميلاده الـ38، أكبر لاعب يتوج بلقب إحدى بطولات الغراند سلام، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

فيدرر كان على إنجاز كأكبر لاعب يتوج بلقب إحدى بطولات الغراند سلام. (الإنترنت)

فيدرر وديوكوفيتش يتصافحان بعد انتهاء المباراة. (الإنترنت)