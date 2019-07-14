شاهد بالفيديو.. ركلة جزاء تقتل حارس أرجنتيني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 08:08 مساء
حارس المرمى رامون كورونيل (سكاي سبورت)

لقي حارس مرمى حتفه بعد إصابته بسكتة قلبية إثر تصديه لركلة جزاء خلال مباراة محلية في الأرجنتين.

وبحسب صحيفة «كاراوتا الإلكترونية» الأرجنتينية،  فقد تلقى رامون كورونيل، حارس مرمى فريق يونيون دي غولوندرينا  ضربة بالكرة في صدره خلال تصديه لركلة جزاء، قبل أن ينهار على أرض الملعب مصابا بإغماء، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

ونقل الحارس إلى المستشفى على متن سيارة أحد المشجعين لكنه توفي في الطريق قبل الوصول إلى المشفى.

وقاد رامون (17 عاما)، فريقه إلى الفوز على خصمه بعد تعادلهما في المباراة التي جمعتهما في  دوري الإقليم الشمالي، الجمعة الماضي، ببلدة صغيرة تسمى ريكونكويست شمال مقاطعة سانتا في.

 

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