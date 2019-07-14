المنتخب الجزائري يهيمن على التشكيلة المثالية لنصف نهائي الأمم

نجوم منتخب الجزائر يحتفلون بأحد أهدافه في أمم أفريقيا بمصر (أرشيفية: الإنترنت)

هيمن المنتخب الجزائري على التشكيل المثالي للمنتخبات الأربعة التي تأهلت إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا.

وانطلقت، اليوم، منافسات دور الأربعة بلقاء يجمع بين تونس والسنغال على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بجانب لقاء آخر يجمع بين المنتخب الجزائري ونظيره النيجيري في ستاد القاهرة.

ويضم التشكيل المثالي الذي اختارته اللجنة المنظمة كلًّا من:

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الجزائر).

الدفاع: جمال بلعمري، يوسف عطال، رامي بنسبعيني (الجزائر)، كاليدو كوليبالي (السنغال).

الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر (الجزائر)، فرجاني ساسي (تونس).

الهجوم: يوسف بلايلي، بغداد بونجاح (الجزائر) ، ساديو ماني (السنغال).