هاليب تطيح بالأسطورة الأميركية سيرينا وليامز وتفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب تحمل درع بطولة ويمبلدون. (ويمبلدون عبر تويتر)

أطاحت لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب، بالأسطورة الأميركية سيرينا وليامز في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بمجوعتين نظيفتين 6-2 و6-2 اليوم السبت.

وباتت هاليب أول لاعبة رومانية تتوّج بلقب بطولة ويمبلدون العريقة، لتنجح في إضافة ثاني الألقاب في مسيرتها الاحترافية ضمن البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام» بعد الأول الذي حصدته في دورة رولان غاروس الفرنسية في 2018، وفق موقع قناة «بي إن سبورتس».

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وضربت هاليب بقوة في البداية وكسرت إرسال سيرينا في الشوطين الاول والثالث لتتقدم 3-صفر ثم 4-صفر بعد 11 دقيقة فقط، قبل أن تنجح الأميركية في كسب أول شوط لها في المباراة مقلّصة الفارق إلى 1-4، وحصلت على فرصة لكسر إرسال الرومانية للمرة الأولى في المباراة فشلت في استغلالها لتتقدم الأخيرة 5-1.

وكسبت سيرينا، شوطًا نظيفًا لتقلص الفارق إلى 2-5 لكن الرومانية حسمت المجموعة في 26 دقيقة بكسبها الشوط الثامن 6-2.

وفرض التعادل نفسه في الأشواط الأربعة الأولى من المجموعة الثانية بكسب كلّ لاعبة لإرسالها قبل أن تنجح هاليب في كسر إرسال سيرينا في الشوط الخامس للتقدم 3-2 ثم 4-2 قبل أن تكسر إرسال سيرينا للمرة الثانية في المجموعة وتتقدم 5-2 ثم كسبت الشوط الثامن لتنهي المجموعة في صالحها 6-2 في 30 دقيقة وبالتالي أحرزت اللقب.