برشلونة يعلن التوقيع مع غريزمان وأتلتيكو مدريد يعترض

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 يوليو 2019, 05:56 مساء

أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة أن المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان انضم إلى صفوفه بموجب عقد حتى عام 2024 بعدما دفع النادي الكتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.

وكتب برشلونة في بيان «اللاعب سيوقع عقدًا مع ناديه الجديد للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 يونيو 2024 مع بند جزائي قيمته 800 مليون يورو».

لكن نادي أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الاسباني لكرة القدم أعلن الجمعة بدء «الإجراءات» للدفاع عن «مصالحه» بعدما أعلن غريمه برشلونة رسميًا تعاقده مع مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان الذي اعتبره نادي العاصمة أنه فسخ عقده بطريقة «آحادية».

واعتبر أتلتيكو أن المبلغ الذي دفعه النادي الكتالوني الجمعة «غير كاف» لتحرير اللاعب من بنده الجزائي لأن برشلونة وغريزمان اتفقا على الصفقة قبل الأول من يوليو الحالي تاريخ تقلص البند الجزائي لعقده الممتد حتى 2023، من 200 مليون يورو إلى 120 مليونا.

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