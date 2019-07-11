«نسور قرطاج» إلى نصف نهائي الأمم والجماهير تصفق لمدغشقر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 11:01 مساء

أطاحت تونس بمنتخب مدغشقر، من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.، بفوزه عليه (3-0)، في مباراة التي جرت بينهما اليوم.

وافتتح التونسي فرجاني ساسي التسجيل لـ «نسور قرطاج»، في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني لتونس بعد مرور ساعة كاملة من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

وسيكون الفائز في هذه المباراة على موعد، في الدور قبل النهائي، مع منتخب السنغال، الذي فاز بدوره على نظيره البنيني بهدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، بمحافظة القاهرة.
 

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