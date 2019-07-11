تسريب يكشف موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 09:38 مساء
من مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا (أرشيفية: الإنترنت)

كشف رئيس الوداد المغربي سعيد الناصري، موعد إصدار محكمة التحكيم الرياضية قرارها بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الترجي التونسي وضيفه الوداد.

وقال الناصري في تصريح أدلى به إلى «راديو مارس» المغربي إن محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، ستتخذ قرارها النهائي بشأن تلك الأحداث يوم 28 أو 29 يوليو الجاري، مضيفًا أن مباراة إياب النهائي قد تقام ما بين الأول والرابع من أغسطس المقبل في حال اتخاذ قرار بإعادتها، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وأعرب الناصري عن أمله في أن يصب قرار «كاس» في مصلحة فريقه، أي أن يحصل على اللقب، فالوداد لم ينسحب من نهائي دوري أبطال أفريقيا، وطالب باعتبار فريقه فائزًا دون إعادة المباراة إن كانت ستعاد أصلاً.

وأثارت مباراة الوداد ومضيفه الترجي التي أقيمت على الملعب الأولمبي في «رادس» بضواحي تونس العاصمة، مطلع الشهر الماضي، اعتراضات من قبل الفريق المغربي، ولا سيما بشأن العطل في تقنية المساعدة بالفيديو «فار».

وانسحب لاعبو الوداد من أرض الملعب إثر توقف اللعب بعد نحو ساعة على انطلاق المباراة، عقب قرار الحكم إلغاء هدف التعادل (1-1) الذي سجلوه قبل ذلك بدقائق، ومطالبتهم بالعودة إلى تقنية الفيديو لتبيان ما إذا كان قرار الحكم صائبًا.

وعلى الرغم من أن الحكم الغامبي، باكاري غاساما، أعلن بعد نحو ساعة ونصف ساعة من التوقف، إنهاء المباراة وتسليم كأس دوري أبطال أفريقيا للترجي، عاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» بعد أيام، وقرر إثر اجتماع طارئ للجنته التنفيذية، إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر حاليًا، معللاً ذلك بعدم توافر «شروط اللعب والأمن» في «رادس»، وبعد قرار «الكاف»، لجأ الفريقان إلى محكمة التحكيم الرياضية لإنصافهما، ويطالب كل واحد منهما بمنحه اللقب.
 

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