«محاربو الصحراء» يروضون «الأفيال» ويضربون موعدًا مع «النسور» في قبل نهائي الأمم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 09:01 مساء

بلغ المنتخب الجزائري الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، إثر فوزه على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد.

أحرز الجزائري سفيان فيغولي هدف التقدم لمنتخب «محاربو الصحراء»، في الدقيقة 20، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ورد المهاجم الإيفواري، جوناتان كودجيا، بهدف التعادل لمنتخب «الأفيال» في الدقيقة (62) من زمن اللقاء.

وحسم منتخب الجزائر نتيجة المباراة لصالحه بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل من الطرفين.

وضرب منتخب الجزائر موعدًا في الدور قبل النهائي مع نظيره النيجيري، الذي تغلب على نظيره الجنوب أفريقي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

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