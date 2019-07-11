تعرف على النظام الجديد للتأهل إلى مونديال 2022 الذي اعتمده «الكاف»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 06:59 مساء

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2022، حيث تتنافس منتخبات القارة على خمسة مقاعد في المونديال الأخير الذي سيشهد مشاركة 32 منتخبًا.
ووفقًا لجريدة «آس» الإسبانية، وعنها «سكاي سبورت» فقد اختار الاتحاد الأفريقي العودة إلى نفس نظام التأهل إلى بطولة كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل.

وجاءت مراحل التصفيات كما يأتي:
المرحلة التمهيدية: تتواجه خلالها المنتخبات الـ28 الأقل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن يتأهل 14 منتخبًا إلى المرحلة الثانية.

مرحلة المجموعات: تنضم المنتخبات الـ14 المتأهلة من الدور التمهيدي إلى 26 منتخبًا لم تشارك في المرحلة الأولى، ليكون المجموع 40 منتخبًا يتم تقسيمها على 10 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المنتخب الأول في كل مجموعة إلى المرحلة الختامية.

المرحلة الختامية: تقسم المنتخبات العشرة على مستويين، حسب تصنيف «فيفا»، وتجرى قرعة بينها لتحديد المواجهات الخمس الختامية، التي ستقام بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل المنتخب الفائز في مجموع المباراتين إلى نهائيات كأس العالم 2022.

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