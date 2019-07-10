نيجيريا تطيح بجنوب أفريقيا وتصعد لنصف نهائي كأس الأمم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 11:34 مساء

حقق منتخب نيجيريا فوزا صعبا على نظيره جنوب افريقيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهم على ستاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس أمم افريقيا 2019.

سجل منتخب نيجريا هدفه الأول في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه شوكويزي، ومنتخب جنوب أفريقيا تعديل النتيجة في الدقيقة 71 عن طريق لاعبه زونجو.

وبينما كان الجميع يستعد للذهاب إلى الوقت الإضافي اقتنص اللاعب وايكونج هدف الفوز قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة.

وسيكون منتخب نيجيريا، على موعد مع الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي الجزائر وساحل العاج، غدا الخميس، على إستاد السويس الجديد.

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