شاهد.. تسريب رسمي لتفاصيل «فضيحة» إعلان اعتذار لاعبي منتخب مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 08:09 مساء
بعض من لاعبي المنتخب المصري أثناء تسجيلهم لاعلان الإعتذار عن الخروج من أمم أفريقيا (الإنترنت)

كشفت مصادر بالجهاز الإداري السابق لمنتخب مصر، أن إعلان اعتذار لاعبي المنتخب المصور لصالح إحدى شركات المياه الغازية، عن الخروج من بطولة أمم أفريقيا، صور بشكل استباقي قبل انطلاقها.

وظهر 6 لاعبين في مقدمتهم قائد منتخب "الفراعنة" أحمد المحمدي، ومعه الخماسي: أحمد حسن كوكا ونبيل عماد ومحمود علاء وطارق حامد ومحمود حسن تريزيغيه، في إعلان لصالح شركة مياه غازية، يعتذرون فيه عن وداع بطولة الأمم الأفريقية، في شكل أغنية تقول كلماتها: "بصوا.. إحنا ممكن نديكوا حجج السنين.. وممكن نقول الحكام.. وأنتوا عارفين.. بس أسلم حاجة نعتذر.. آسفين"، الأمر الذي جدد حالة الغضب داخل الشارع المصري تجاه اللاعبين، واعتبره البعض استهتارا بمشاعرهم، ولم يراعي الحالة العامة لخروج الفراعنة المهين من البطولة المقامة في مصر، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وأوضحت المصادر أن الإعلان صُور قبل انطلاق البطولة ضمن حملة إعلانية متفق عليها مع اللاعبين، تضمنت 3 إعلانات، واحد منها بُث قبل بداية الأمم الأفريقية بأيام قليلة، واثنان استباقيان، أحدهما في حالة الفوز بالبطولة والتتويج باللقب، وهو ما لم يكتب له النور، والآخر يتضمن الاعتذار في حالة الخروج المبكر أوالخسارة في الأدوار النهائية، والذي تم بثه.

وأضاف المصدر أن تلك الحملة الإعلانية مدفوعة الأجر، وإعلان الاعتذار جزء منها، وأشار إلى الديكور المتطابق في النسخ الثلاثة من الإعلان، فضلا عن مشاركة أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر، في الإعلان، والذي استبعد من مباراة الفراعنة الأخيرة بسبب الإصابة.

وسخر لاعب منتخب مصر سابقا، أحمد حسن، من لاعبي منتخب "الفراعنة" بسبب تصوير الإعلان.

وقال أحمد حسن في "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "بعد مشاهدتي لإعلان الاعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان أو صاحب الفكرة لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد الكرة".

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: تأكيد فرنسي لوجود قوات فرنسية على الأراضي الليبية
ليبيا
باريس تعلن أن الصواريخ التي عثر عليها في غريان تعود ملكيتها لفرنسا
ليبيا
مستشار فرنسي: صواريخ «جافلين» كان الغرض منها حماية قوات فرنسية منتشرة في ليبيا
ليبيا
«نيويورك تايمز»: الصواريخ الأميركية المضبوطة في غريان مصدرها فرنسا
ليبيا
هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم
عربى
بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
لجنة أزمة الوقود تحدد بالأسماء محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة في طرابلس ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القيمة الغذائية للشوكلاتة