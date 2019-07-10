شاهد.. تسريب رسمي لتفاصيل «فضيحة» إعلان اعتذار لاعبي منتخب مصر

بعض من لاعبي المنتخب المصري أثناء تسجيلهم لاعلان الإعتذار عن الخروج من أمم أفريقيا (الإنترنت)

كشفت مصادر بالجهاز الإداري السابق لمنتخب مصر، أن إعلان اعتذار لاعبي المنتخب المصور لصالح إحدى شركات المياه الغازية، عن الخروج من بطولة أمم أفريقيا، صور بشكل استباقي قبل انطلاقها.

وظهر 6 لاعبين في مقدمتهم قائد منتخب "الفراعنة" أحمد المحمدي، ومعه الخماسي: أحمد حسن كوكا ونبيل عماد ومحمود علاء وطارق حامد ومحمود حسن تريزيغيه، في إعلان لصالح شركة مياه غازية، يعتذرون فيه عن وداع بطولة الأمم الأفريقية، في شكل أغنية تقول كلماتها: "بصوا.. إحنا ممكن نديكوا حجج السنين.. وممكن نقول الحكام.. وأنتوا عارفين.. بس أسلم حاجة نعتذر.. آسفين"، الأمر الذي جدد حالة الغضب داخل الشارع المصري تجاه اللاعبين، واعتبره البعض استهتارا بمشاعرهم، ولم يراعي الحالة العامة لخروج الفراعنة المهين من البطولة المقامة في مصر، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وأوضحت المصادر أن الإعلان صُور قبل انطلاق البطولة ضمن حملة إعلانية متفق عليها مع اللاعبين، تضمنت 3 إعلانات، واحد منها بُث قبل بداية الأمم الأفريقية بأيام قليلة، واثنان استباقيان، أحدهما في حالة الفوز بالبطولة والتتويج باللقب، وهو ما لم يكتب له النور، والآخر يتضمن الاعتذار في حالة الخروج المبكر أوالخسارة في الأدوار النهائية، والذي تم بثه.

وأضاف المصدر أن تلك الحملة الإعلانية مدفوعة الأجر، وإعلان الاعتذار جزء منها، وأشار إلى الديكور المتطابق في النسخ الثلاثة من الإعلان، فضلا عن مشاركة أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر، في الإعلان، والذي استبعد من مباراة الفراعنة الأخيرة بسبب الإصابة.

وسخر لاعب منتخب مصر سابقا، أحمد حسن، من لاعبي منتخب "الفراعنة" بسبب تصوير الإعلان.

وقال أحمد حسن في "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "بعد مشاهدتي لإعلان الاعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان أو صاحب الفكرة لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد الكرة".