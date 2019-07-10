لأول مرة في ربع نهائي الأمم.. بنين × السنغال - نيجيريا × جنوب أفريقيا برقابة الفار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 03:56 مساء
ماني يقود هجوم السنغال في ربع النهائي (إنترنت)

تدخل بطولة الأمم الأفريقية رقم «32» المقامة في مصر، مرحلة جديدة ومهمة، اليوم الأربعاء، عندما يلتقي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا، منتخبا بنين والسنغال على ملعب «30 يونيو»، بينما يلتقي بعدها وفي تمام الساعة التاسعة منتخبا نيجيريا وجنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الثمانية في البطولة القارية الكبرى.

وستستخدم للمرة الأولى في تاريخ بطولات الـ«كان» تقنية المساعدة بالفيديو المثيرة للجدل (الفار)، والتي تعيد إلى الأذهان مهزلة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، حيث أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل البطولة بدأ استخدام تقنية الفار بداية من ربع النهائي.

وما زال مصير مواجهة الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال تبحث عن حل بعد أن تقرر إعادة النهائي عقب بطولة الأمم الأفريقية، على خلفية أحداث ملعب رادس وانسحاب الوداد وتقدمه بشكوى، إلا أن الاتحاد الأفريقي للعبة قد قرر إعادة إجراء النهائي على أرض محايدة لتحديد هوية الفريق الفائز.

وتُستخدم هذه التقنية الهامة والمثيرة للجدل لمساعدة الحكم على مراجعة بعض القرارات الخاطئة، وأساسًا للتأكد من شرعية الأهداف وركلات الترجيح من خلال تقنية الإعادة والمقاطعة، ويدير التقنية حكام داخل غرفة يتواصلون مباشرة مع الحكم الرئيسي في الملعب عبر اتصالات لاسلكية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم
عربى
بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
لجنة أزمة الوقود تحدد بالأسماء محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة في طرابلس ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القيمة الغذائية للشوكلاتة