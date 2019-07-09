النائب العام المصري يحيل مسؤولي اتحاد الكرة إلى النيابة ويمنعهم من السفر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 08:44 مساء
أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري (أرشيفية: الإنترنت)

أمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، بإحالة البلاغات المقدمة ضد مسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم، تتهمهم بإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة العليا.

وقرر النائب العام، أن يتم التحقيق تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول للنيابة، وأمر بفتح تحقيقات موسعه واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم في جلسة 22 يوليو، وفقًا لـ«بوابة الجمهورية».

وكان المحامي أيمن محفوظ، قدم بلاغًا للنائب العام المصري، ضد مسؤولين في اتحاد الكرة المحلي، جاء فيه أن «الخروج المهين لمنتخب مصر من بطولة مقامة علي أرضه، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد إهدارًا للمال العام الذي تتعين المحافظة عليه».

وعن استقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد محفوظ في بلاغه، أن الاستقالة لا تعفي من المسؤولية القانونية، وفقاً لنص المادة 119 من قانون العقوبات والمال العام.

واختتم محفوظ بلاغه، بالتماس التحقيق في تلك الاتهامات التي أضرت بالمال العام، ومنع المسؤولين عن اتحاد الكره من السفر.

وخرج منتخب مصر من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، إثر خسارته المفاجئة في الدور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا (0-1)، ونتيجة لذلك قدم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة استقالته، بعدما أقال الجهازين الفني والإداري لمنتخب "الفراعنة".
 

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