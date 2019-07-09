منع رئيس الاتحاد المغربي من العمل في كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 08:15 مساء
فوزي لقجع

كشفت تقارير إعلامية مغربية أن اللجنة التأديبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أوقفت رئيس الاتحاد المغربي ونهضة بركان، فوزي لقجع، عن ممارسة أي نشاط تابع لـ«الكاف» لمدة عام.

وبحسب التقارير، فإن إيقاف لقجع جاء عقب الاستماع إليه اليوم من قبل اللجنة المذكورة، وثبوت اعتدائه على الحكم الأثيوبي بامالاك تيسيما، الذي أدار مباراة إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي (5-3)، التي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في الـ26 من مايو الماضي، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وأوضحت التقارير، أن لقجع حضر الجلسة التي عقدتها اللجنة التأديبية، بصفته رئيسًا لنادي نهضة بركان.

وكان الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، قد أرسل في وقت سابق، خطابًا إلى "الكاف"، احتج فيه على اعتداء رئيس الاتحاد المغربي على الحكم تيسيما، وطالب بتحويل الأمر إلى لجنة الانضباط لاتخاذ قرار بشأن الواقعة.

وبعد هذا الإيقاف، يكون لقجع قد تلقى ضربة موجعة ثانية في أقل من أسبوع، بعد الأولى التي تلقاها إثر الخروج المرير للمنتخب المغربي من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.
 

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