تونس تطيح بغانا وتكمل عقد ربع نهائي أمم أفريقيا

أكملت تونس عقد ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حالياً، بعد فوزها على غانا بركلات الترجيح بنتيجة (5 - 4)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وانضمت بذلك تونس إلى منتخبات السنغال وبنين ونيجيريا وجنوب أفريقيا ومدغشقر وساحل العاج والجزائر.

وتقام مباريات دور الثمانية بالبطولة يومي الأربعاء، حيث يتقابل منتخبي السنغال مع بنين ومنتخب نيجريا مع جنوب أفريقيا أما يوم الخميس سوف يلتقي منتخب تونس مع مدغشقر ومنتخب الجزائر مع ساحل العاج.

وودعت 8 منتخبات دور الستة عشر بالبطولة على رأسها مصر صاحبة الضيافة والمغرب وغانا والكاميرون ومالي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.