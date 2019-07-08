باريس سان جرمان يهدد نيمار في بيان مثير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 09:08 مساء

أصدر نادي باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا، اليوم، بشأن مهاجمه البرازيلي نيمار، الذي غاب عن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الفرنسي، بيانًا، جاء فيه: «اليوم الإثنين تم استدعاء نيمار لبدء الفترة التحضيرية للفريق الأول لباريس سان جيرمان، ولكن اللاعب لم يحضر في الوقت والمكان المتفق عليهما، دون الحصول على إذن مسبق من النادي»، وفقًا لـ«فرانس برس».

وأضاف البيان: «يشجب نادي باريس سان جيرمان هذا التصرف، وسيتخذ كافة الإجراءات المناسبة تجاه اللاعب».

وأثار نيمار الجدل مؤخرًا حول مستقبله، وأفادت عدة تقارير صحفية، أن اللاعب يريد العودة لصفوف فريقه السابق برشلونة، ويرفض الاستمرار ضمن صفوف الـ«بي إس جي».

وكان ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، صرح مؤخرًا بأن أي لاعب لا يشعر بالراحة في باريس، سيكون الباب مفتوحًا أمام رحيله.
 

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