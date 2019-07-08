الأفيال تلتهم النسور وتواجه محاربي الصحراء في ربع نهائي الأمم

انقض منتخب كوت ديفوار على بطاقة التأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن حقق فوزًا صعبًا على حساب مالي بنتيجة هدف دون رد، مساء اليوم، باستاد السويس الجديد في دور الـ16 بالبطولة.

وتأهل «الأفيال» بقيادة المدرب إبراهيما كمارا إلى دور الثمانية ليضربوا موعداً مع الجزائر يوم الخميس المقبل باستاد السويس الجديد في ربع نهائي «الكان» بينما ودع منتخب «النسور» البطولة بقيادة المدرب محمد مجاسوبا.

سجل هدف المباراة ويلفريد زاها في الدقيقة 76 بعد أداء متوسط للمنتخبين ولكن مالي دفعت ثمن إهدار الفرص في الشوط الأول تحديداً بينما نجح الأفيال في حصد الفوز بهدف زاها والعبور لربع النهائي.

