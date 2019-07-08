رسالة قاسية على صفحة محمد صلاح من روائي مصري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 05:48 مساء
محمد صلاح يندب حظه بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بالقاهرة (أرشيفية: الإنترنت)

في أول مواجهة للاعب منتخب مصر محمد صلاح، مع الجماهير الغاضبة بعد خروج منتخب الفراعنة من دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وجه الروائي المصري الشهير عمار علي حسن، رسالة قاسية للمصري محمد صلاح، من خلال رده على الرسالة التي وجه فيها صلاح رسالة شكر لكل المصريين.

وقال عمار في تعليقه على تغريدة اللاعب محمد صلاح: «لا بأس.. حظ سعيد لاحقًا، لديك الآن فرصة لتجلس في بيتك وتشاهد زميلك هداف الدوري الإنجليزي الأسبق رياض محرز كيف يقاتل من أجل منتخب بلده الجزائر كأنه لاعب لا يزال في البدء، ويريد إثبات نفسه»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وكان محمد صلاح قد نشر تغريدة له علي حسابه الخاص بـ«تويتر» بعد خروج المنتخب الوطني من دور ربع نهائي البطولة المقامة على ملعبه ووسط جماهيره.

وقال صلاح: «حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الأفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم».
 

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