البرازيل تحرز لقب كوبا أميركا 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 12:13 صباحا
لاعبو البرازيل يحتفلون عقب إحراز هدف في بيرو. (الإنترنت)

توجت البرازيل بلقب النسخة السادسة والأربعين من مسابقة كأس أميركا الجنوبية كوبا أميركا في كرة القدم بعدما جددت فوزها على البيرو بالفوز عليها 3-1 على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في المباراة النهائية.

وسجل إيفرتون (15) وغابريال جيزوس (45+3) وريشارليسون (90 من ركلة جزاء) أهداف البرازيل، وباولو غيريرو (44 من ركلة جزاء) هدف البيرو، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وكانت البرازيل سحقت البيرو بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات.

وهو اللقب التاسع للبرازيل في البطولة القارية والأول منذ ظفرها بلقب 2007 في فنزويلا.

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