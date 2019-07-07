الجزائر تواصل التألق وتتأهل إلى ربع نهائي «الأمم»

بخطوات ثابتة.. يواصل المنتخب الجزائري تألقه ويتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بفوزه اليوم على غينيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي بمدينة القاهرة.



واحتلت الجزائر صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بينما جاءت غينيا في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من انتصار وحيد وتعادل وخسارة.

تقدم للجزائر يوسف البلايلي في الدقيقة 24 ثم رياض محرز عند الدقيقة 73، وآخيرا أدم أوناس قبل ثمان دقائق من نهاية المباراة.

وضربت الجزائر موعدا مع ساحل العاج أو مالي، لكن فريق المدرب جمال بلماضي يأمل في بلوغ الدور قبل النهائي في سعيه لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه.