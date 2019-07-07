الجزائر تواصل التألق وتتأهل إلى ربع نهائي «الأمم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 10:52 مساء

بخطوات ثابتة.. يواصل المنتخب الجزائري تألقه ويتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بفوزه اليوم على غينيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي بمدينة القاهرة.

واحتلت الجزائر صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بينما جاءت غينيا في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من انتصار وحيد وتعادل وخسارة.

تقدم للجزائر يوسف البلايلي في الدقيقة 24 ثم رياض محرز عند الدقيقة 73، وآخيرا أدم أوناس قبل ثمان دقائق من نهاية المباراة.

وضربت الجزائر موعدا مع ساحل العاج أو مالي، لكن فريق المدرب جمال بلماضي يأمل في بلوغ الدور قبل النهائي في سعيه لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
إلغاء الدوري وإخفاق الأمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»