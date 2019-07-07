مدغشقر تواصل مفاجآتها ورئيس الدولة يأتي لمساندته في أمم أفريقي

لاعبو مدغشقر يحتفلون بالفوز على الكونغو الديمقراطية والتأهل إلى ربع النهائي لأمم أفريقيا (سكاي سبورت)

واصلت مدغشقر مفاجآتها في مشاركتها الأولى وبلغت الدور ربع النهائي من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر، بعد أن تغلب على منتخب الكونغو الديمقراطية 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأحد، في الإسكندرية في ثمن النهائي.

وفي ركلات الترجيح، سجل أمادا ورومان ميتانير وتوماس فونتين وجيروم مومبريس لمدغشقر، وباكامبو وبول جوزيه مبوكو للكونغو الديمقراطية، التي أهدر لها كل من مارسيل تيسيران ويانيك بولاسي.

وتلتقي مدغشقر التي تصدرت المجموعة الثانية في دور المجموعات برصيد 7 نقاط، في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة الجزائر وغينيا المقررة لاحقا.

ووصل القاهرة رئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجولينا، اليوم، لمساندة منتخب بلاده في مباراته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، وكان أبناءه وصلوا مطار برج العرب مساء أمس، لمؤازرة منتخب بلدهم في فاعليات كأس الأمم الأفريقية.